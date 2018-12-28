Üniversitede akademik tören

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) 2018 yılında akademik unvan alan, unvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri ve emekli olan öğretim üyelerine teşekkür için 'Akademik Tören' düzenlendi. Törende 42 profesör, 91 doçent, 70 doktor öğretim üyesi biniş giydi.

Üniversite yerleşkesindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Öğretim üyelerinin, yoğun emek sonucu elde ettiği akademik başarılarının taçlandırılacağı akademik törende bir araya geldiğini söyleyen Rektör Ünal, üniversitelerin nitelikli ve kaliteli nesiller yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel araştırmalarla toplumsal gelişime katkı sunmak gibi temel görevleri bulunduğunu kaydetti. Rektör Ünal, "Üniversitelerin bu önemli görevleri yerine getirmesinde en önemli yapı taşları ise bilime ve eğitime kendini adamış siz bilim insanlarıdır. Mesleğinde yetkin, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı siz değerli akademisyenlerimizin ortaya koyduğu başarılı çalışmalar sadece üniversitemizin değil, ülkemizin de bugününü ve geleceğini şekillendirmektedir" dedi.

AÜ ailesinde herkesin ortak amacının eğitim kalitesini yükseltmek, bilgiyi ve bilimi şehre, bölgeye ve tüm insanlığın hizmetine sunmak ve toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek olduğunu ifade eden Rektör Ünal, gecesini gündüzüne katarak ülkesi ve insanlık için durmadan çalışan değerli bilim insanlarıyla aynı yolda yürümekten onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Üniversite hayatında kariyer yapmanın ne kadar yoğun bir çaba gerektirdiğini herkesin yakından bildiğini anlatan Ünal, "Bu zor ve emek isteyen yolculuğun en keyif veren tarafı ise hedeflenen başarıya ulaşmaktır. Bugün hedefine ulaşan değerli hocalarımız için müstesna bir gün. Onlar emeklerinin karşılığını birazdan giyecekleri akademik binişlerle elde edecekler. Biniş giyecek hocalarımızı şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından biniş töreni düzenlendi. Törende 42 profesör, 91 doçent, 70 doktor öğretim üyesi biniş giydi. Yüz ve çift kol nakilleriyle adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı Başkanı Özlenen Özkan'a profesörlük binişini giydirdi. Genel cerrah Prof. Dr. Ayhan Mesci'ye, Günübirlik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat Sanlı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı'ya binişini, eşi Arzu Kuştarcı giydirdi.

Törende ayrıca 2018 yılında emekli olan öğretim üyelerine teşekkür belge takdimi yapıldı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Aslan'a, eşi ve kızları biniş giydirdi.

FOTOĞRAFLI