Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde düzenlenen 3'üncü İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı açıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Nitelikli, liyakatli, şuurlu, bilinçli gençler yetiştirmek zorundayız” dedi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Çelik, Şube Müdürleri Ali Doğru, Ömer Kaban, Ayfer Er ve Halil İbrahim Zengin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ömer Semiz, bazı okul müdürleri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Çelik, “Fuarımız 19-20 Nisan tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında açık kalacaktır ve açık kaldığı müddetçe etkili bir hizmet verecektir. Fuarımıza 14 üniversite ve 14 meslek grubu katılmaktadır. Toplamda 28 stant kurulacaktır. Stantlarda mezun olacak öğrencilerimize ne şekilde hangi bölümleri seçecekleri, hangi yolda ilerleyecekleri hocalarımız tarafından tanıtılacaktır. Öğrencilerimizin bu tanıtımlara katılmasını istiyoruz. Stantlarımızdaki tanıtımlara ilçemizdeki 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz katılacaktır ve toplamda bu fuarı 7 bin öğrencimiz gezecektir. İnşallah bu 7 bin öğrencimiz buradan bir fikir edinecektir. Üniversite yolunda öğrencilerimiz emin adımlarla ilerleyecektir. Yanlış tercihlerde bulanmayacaklardır. Bu fuarı gezen öğrencilerimiz, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz de ayrıca bir fikir edineceklerdir. Gün olmuyor ki, bir öğrencimiz başladığı üniversiteyi 1-2 yılda bırakıyor. Niye bırakıyor? Yanlış tercih yaptığını görüyor ve o yüzden bırakıyor. İnşallah bu tür faaliyetlerle bu duruma düşülmez. Son sınıftaki öğrencilerimizin kurs denetimlerine gidiyoruz. Orada öğrencilere soruyorum; idealin nedir? Mezun olmuş ama hala 'Bir idealim yok, düşünüyorum' diyor. Halbuki bir öğrenci bırak liseyi, ortaokul son sınıfta yol ayrımına geliyor. Ortaokul son sınıfta kendisinin ne olacağını bilmeli. Öğrenci velilerimizde kendi çocuğuna ne olacağını bilmeli. Ve buna göre emin adımlarla ilerlemeli diye düşünüyorum. Bu anlamda bu fuarında düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

NİTELİKLİ, LİYAKATLİ, ŞUURLU, BİLİNÇLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bu fuarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerimizle beraber öğrencilerimiz için tertipledik. Sizleri çok seviyoruz ve değer veriyoruz. Göreve geldiğim ilk günden bugüne herkesin fikrini almaya çalışırken, öğrenci kardeşlerimin yanına da gittim. Hala da gitmeye çalışıyorum. Niçin? Sizin fikirlerini önemsediğimiz, değer verdiğimiz için. Bu şehirde sizlerde yaşadığınız için ve fikriniz olduğu için. Ve gittiğim o buluşmalarda şunu söyledim; ‘Lütfen rica ediyorum daha büyük hayaller kurun. Çok daha büyük hayalleriniz olsun ki, inşallah bunu gerçekleştirmek üzere de planlarınızı oluşturun. Beraberinde hedeflerinize adım adım ilerleyin.’ Gelecekte sizler bu makamlarda görev alacaksınız. Bunun için önemsiyoruz. Nitelikli, liyakatli, şuurlu, bilinçli gençler yetiştirmek zorundayız. Onun için burada 14 üniversitemiz ayağınıza kadar geldi. Bu organizasyon içerisinde okullarımız randevulu bir şekilde buraya gelecekler. Lütfen araştırın, sorgulayın. Fikirler sürekli değişebilir. Okullarımızın sorumluları burada. Onlara danışarak, mesleklerinizi de daha fazla irdeleyebilirsiniz. Sizlere dair İnegöl Belediyesi olarak pek çok şeyler yapmak istiyoruz. Sizin de katılımcı olmanızı istiyoruz. Fikir anlamında, şehir ve mesleki anlamda, kendi öğrencilik durumunuzla ilgili fikirleriniz duymak ve öğrenmek istiyoruz. Bizlere proje oluşturup, gönderin. Bunun için www.inegolunfikri.com isminde bir adres oluşturduk. Buralardan o önemli fikirlerinizi bizlere aktarırsanız, bizlerde bunları hayata geçirmek isteriz. Ben fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 3'üncü İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Fuarı açıldı. Tören ilçe protokolün stantları gezmesiyle son buldu.