Üniversite- sanayi iş birliği, uluslararası birincilik getirdi

GRUNDFOS Türkiye, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ile geliştirdiği eğitim programıyla "2018 Grundfos Uluslararası En İyi Performans Ödülü'ne" layık görüldü. Danimarka'nın pompa sistemleri üreticisi Grundfos'un 25 farklı ülkedeki şirketleri arasından birinci gelmeyi başaran Grundfos Türkiye ekibi, başarıyı kutlamak üzere Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile bir araya geldi.

2016 yılında YÜSEM tarafından verilmeye başlayan "Yetkili Servis İşletme Yönetiminde Verimlilik Sertifika Programları" ile üç ayrı eğitim programını tamamlayan Grundfos Türkiye şirketi, başarılarını "2018 Grundfos Uluslararası En İyi Performans Ödülü" ile taçlandırdı. Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen programlara katılan servis yöneticileri ve teknisyenleri 'iş planlama ve süreç yönetimi', 'iş hukuku', 'ekip yönetimi ve liderlik', 'öfke kontrolü ve stres yönetimi', 'temel muhasebe ve finans bilgileri' gibi alanlarda eğitim aldılar. Dünya çapında en iyi performanslarıyla başvuruda bulunan 24 Grundfos şirketini geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Grundfos Ortadoğu Servis Bölge Müdürü Emrah Şimşek, "Servislerimize yönelik teknik olmayan alanlarda da uzun yıllardır ihtiyacını duyduğumuz eğitimi, Yaşar Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdik. Eğitim programlarıyla mevcut yönetim kapasitesinin düzeyini analiz etmek, gerekli görülen noktalarda beceri ve performansı geliştirmek ve sonrasında bunu ortaklarımızın iş süreçlerine ve elde ettikleri sonuçlara yansıtmak istedik. Eldeki ilk göstergelere göre, programın şimdiden yetkili servislerimizi ve tüm servis operasyonumuzu olumlu yönde etkilediğini gördük. Eğitimin başladığı Aralık 2016'dan bu yana servis büyümesi çift haneli rakamlarda seyretmekte. Ekip olarak bu kadar erken sonuç alabildiğimiz ve birincilik ödülünü ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz. Yaşar Üniversitesi ile işbirliğimiz artarak ve gelişerek devam edecek" dedi.

HEM MESLEKİ HEM KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI

Eğitim programını değerlendiren YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta da "Sertifika Programı, servis yöneticilerinin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağladı. Başarılı geçen yönetici eğitimlerimizin akabinde, yetkili servis teknisyenlerinin de mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir eğitim programı kurguladık ve ilk fazını gerçekleştirdik. Eğitim programlarımızın başarılı ve verimli geçmesinde her iki kurum arasındaki sıcak iletişimin ve takım olarak çalışmamızın payı büyük. Birlikte güzel bir takım olduk ve bunun meyvelerini toplamış olduk" diye konuştu.

İZMİR, ()

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