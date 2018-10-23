Üniversite öğrencilerinin  TÜBİTAK Başarısı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen; 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması ve 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmalarında bölge ikincisi oldu.

TÜBİTAK 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi adına katılan Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Ömer Sadık Uğur, Kültürel Mirasımıza Yolculuk başlıklı proje ile başvurdu. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak unutulmaya yüz tutmuş olan masal ve geleneksel çocuk oyunları gibi somut olmayan kültürel miras ögelerini (SOKÜM) sözlü tarih araştırması ile ortaya çıkarmak, yaşatmak ve bunları yeni nesle aktarmayı amaçlayan proje bölge ikincisi olarak ödül aldı.

TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmasına yine üniversitemiz adına katılan Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri Arife Gözde Akan, Pervin Nas ve Elif Süzgeç ise 'Atık Külden Geopolimer Yapı Malzemesinin Üretimi ve Radyasyon Sönümleme Durumunun Belirlenmesi' başlıklı proje ile başvurdu.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un akademik danışmanlığında hazırlanan projeye; ÇİMSA A.Ş. Niğde Fabrikası sanayi ortağı ve Müdürü Gökhan Arıkoğlu sanayi danışmanı olarak, Çevre Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi Betül Dikkaya ile üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ahmet Bilgil, Fizik Bölümünden Prof. Dr. Sefa Ertürk ve Dr. Öğretim Üyesi Vakkas Bozkurt ise teknik olarak destek verdi.

Bu iki proje, kendi alanlarında ayrı ayrı oluşturulan jüri değerlendirmelerinde başarılı bulunarak, 2. aşamaya geçti ve 2018 TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmalarına Türkiye çapında başvuran 800 proje arasından Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Kayseri Bölge Finalinde yarışan 100 proje arasına girerek Niğde’yi temsil etti. Finalist bu projeler, TÜBİTAK Üniversite Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi kitabında yer aldı.

Çevre Mühendisliği Bölümünde 2014 yılından beri 5 yıldır Doç. Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un akademik danışmanlığında farklı kategoride ve değişik öğrenci gruplarıyla gerçekleştirilen projeler, TÜBİTAK 2241 Sanayiye/Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışmalarında finalist olarak yarışıyor.

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