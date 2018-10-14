Üniversite öğrencilerine iletişim semineri

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik iletişim semineri düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Manavgat Turizm Fakültesi'nde düzenlenen seminere Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nihal Etci, uzmanlar ve öğrenciler katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Nihal Etci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerle ilgili pozitif ayrımcılık yaparak yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manavgat'ta yaşanan bazı olayları örnek gösteren Etci, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak kimsenin kaybolmasına izin vermeyeceklerini çünkü büyük bir aile olduklarını söyledi. Etci, "Aslında bizim burada yapmak istediğimiz şey sizlerin dikkatini çekerek bir farkındalık oluşturmak, çevrenizde gelişen olayların, ihtiyaçların farkına varabilirsek sizlerin sosyal proje oluşturmanız ve bunlara gönüllü katılmanız, dezavantajlı gruplara destek olmanız bizim bu sunumdan sonraki beklentimiz. Sizler de zannediyorum bu genç nesilde bu hassasiyetin ve enerjinin olduğuna inanıyorum" dedi.

Bakanlığın güçlü bir toplum, sağlıklı bireyler ve güçlü aileler olması için aile destek programını oluşturduğunu ve bunun için de 70 akademisyenin bir araya gelerek bir çalışma grubu oluşturduğunu vurgulayan Nihal Etci, "Bu çalışmanın içerisinde aile eğitimi ve iletişim alanı var. Bunların içinde hayatın ilk çeyreği olan 0-18 grubundaki iletişim şekli, evlilik ve aile hayatı, aile yaşam verileri, okul ve aile modülü yine aileyle ilgili hukuk alanında, hukuk okuryazarlığı, kişisel haklar, aile hukuku, iş hayatı ve hukuk, yine özel gereksinimli grupların yasal hakları yine ailenin iktisat alanıyla ilgili aile bütçesi ve kaynak üretimi, finansal okuryazarlık, enerji tasarrufu, aile ve alışveriş, küçük işletme birimi olarak aile diyoruz. Yine en önemlisi güncel olan medya alanıyla ilgili eğitimlerimiz oluyor" diye konuştu.

Etci'nin konuşmasının ardından uzmanlar Sinem Haliboğlu ve Dilek Bağırgan interaktif bir sunum ile öğrencilere iletişimle ilgili bilgiler verdi.

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