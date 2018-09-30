Üniversite öğrencilerine Akşehir tanıtım gezisi

AKŞEHİR'e üniversite eğitimi için gelen öğrencilere kentin tanıtımı için gezi düzenlendi.Akşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SÜNHAM) tarafından düzenlenen ve Nasreddin Hoca Meydanı’nda başlayan gezinin ilk durağı Nasreddin Hoca Türbesi oldu.Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, gezi sırasında kenti tanıtarak, ''Cumhuriyetin temelleri atılmış bir şehre geldiniz. Türk Edebiyatı’nın çok büyük bir değeri olan Tarık Buğra’nın memleketine geldiniz. Birçok ilden daha büyük bir kültüre sahip bir şehirdir Akşehir. Akşehir birçok ilden daha potansiyelli de bir ilçedir. Öğrenim hayatınız boyunca sizler bizim misafirimiz olacaksınız. Sizlere iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışacağız. Ben Akşehir’de geçecek eğitim hayatınızın mutlu huzurlu ve başarılı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş’ta öğrencilere Akşehir’in tarihi ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler verdi. Geziye katılan grup daha sonra Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Tarihi Arasta Çarşısı, İplikçi Cami, Ulu Cami, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu sokaklar, Tarihi Ermeni Kilisesi, Takkasızlar Konağı, Akşehir Evi ve Gülmece Parkı’nı kapsayan bir gezi yaptı.