Üniversite öğrencilerinden Kızılay'a kan bağışı

KAYSERİ, () - NUH Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) öğrencileri, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Öğrenciler daha sonra Emniyet Kemeri Simülasyon aracında emniyet kemeri kullanımının önemini uygulamalı olarak gördü.

NNYÜ’de öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kan bağışı kampanyalarına destek vermek, toplumda kan bağışı bilincini geliştirmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Mühendislik Fakültesi önünde kurulan seyyar kan toplama aracında kan bağışında bulundu. Akademik ve idari personelin de kan bağışında bulunduğu etkinlikte 76 ünite kan toplandı. Öğrenciler bir taraftan kan bağışında bulunurken bir taraftan da Emniyet Kemeri Simülasyon aracında emniyet kemeri kullanımının önemini uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlikte, emniyet kemeri kullanımının hayat kurtarmadaki etkisi anlatılırken, simülasyon aracına emniyet kemeri takmadan binen öğrenciler, çok yavaş dönen aracın içinde bile zor anlar yaşadı. Öğrencilerin kemer taktıklarında ise aracın içerisinde güvenli bir şekilde hareket ettikleri dikkat çekti.

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