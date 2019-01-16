Üniversite öğrencilerinden dede ve torununa destek

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) reklamcılık bölümü ikinci sınıf öğrencileri Eskişehir’de dede ve torunu tarafından başlatılan ‘Mavi Kapak Toplama Kampanyası’na 2 bin kapak toplayarak destek oldular.

Amasya üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) reklamcılık bölümü ikinci sınıf öğrencileri Eskişehir’de işçi emeklisi Halit Aydoğdu ile torunu Melike Sarıtaş’ın 11 yıl önce başlattığı ‘Mavi Kapak Toplama Kampanyası’na bir günde 2 bin kapak toplayarak destek verdiler.

Eskişehir’de işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melike Sarıtaş (16) 11 yılda 43 ton mavi kapak topladı. Dede ve torun topladıkları mavi kapaklarla 137 tekerlekli sandalye aldı. Halit Aydoğdu'ya Türkiye’nin farklı illerinden destek yağarken bir destek de Amasya üniversitesi öğrencilerinden geldi. Kamuoyunda ‘Mavi Kapak Toplama Kampanyası’ olarak bilinen kampanyaya destek olmak isteyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) reklamcılık bölümü ikinci sınıf öğrencileri sınıf arkadaşları Yaren Demirkesen’in bilgilendirmesiyle haberdar oldukları dede ve torunu için iki saat içinde 2 bin mavi kapak topladı. Topladıkları mavi kapakları kargo ile Aydoğdu'ya ulaştıran gençler, mavi kapak toplamaya devam edeceklerini söylediler.

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