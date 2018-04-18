Üniversite öğrencileri Yüksekova'daki fabrikaları gezdi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-()-HAKKARİ Üniversitesine bağlı Yüksekova Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrenciler,ilçedeki fabrikaları gezerek bilgi aldı.

Hakkari Üniversitesine bağlı Yüksekova Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 70 öğrenci,Yüksekova'daki fabrikaları gezerek, üretimin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi aldı. Öğrenciler,İlçe merkesindeki Baskın Süt,Tat-San SanYemek Fabrikaları ile Büyükçiftlik Beldesinde bulunan Zey-Su fabrikasını gezip,yapılan üretim hakkında fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Yüksekova Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mustafa Güven Gök, geziden çok keyif aldıklarını belirterek,“Yüksekova Meslek Yüksek Okulu olarak, Girişimcilik üretim yöntemleri ve kalite yöntemleri, dersleri kapsamında öğrencilerimize özellikle ikinci sınıf öğrencilerimize teknik bir gezi yaptırdık. Bu pratik uygulamada, teorik olarak gördükleri derslerin grafik olarak da uygulamada nasıl gerçekleştiği, yöntemlerin nasıl olduğunu, üretimlerin nasıl olduğunu yerinde görsünler istedik.Gezimizin asıl amacı buydu. Bu gezide ilk olarak Zey-Su fabrikasını gezdik. Bize üretimlerin nasıl yaptıklarını, suyun ilk şişe formundan plastik hammadde formuna şişeye nasıl dönüştüğünü, suyun nasıl paketlenip kolilendiğini basamak basamak anlatıp öğrencilerimizi bilgilendirdiler. Bu gezimiz, öğrencilerimiz açısından çok güzel oldu."dedi.

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