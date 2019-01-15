Üniversite öğrencileri kuşları unutmadı

AMASYA Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri kentte etkili kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için üniversitenin yeşillik alanları ile ağaç altlarına yem bıraktı.

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Harita ve Kadastro programı öğrencileri ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için üniversitenin yeşillik alanları ile ağaç altlarına yem bıraktı. Kış şartlarında yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorluk yaşandığını belirten öğretim üyesi Fatih Yolcu, “İnsanlık olarak bu konudaki farkındalıkların artırılması gerekiyor. Gençlerin kış aylarında yabani hayvanlarının yeme ihtiyacı olduğunun farkına varmalarını ve onların ihtiyaçlarını gidermeleri için adım atmalarını örnek bir davranış. Canlıları düşünmek önemli bir görevdir. Üstelik bu görev bir insanlık görevidir. Bu samimi duygularla el ele vererek minik canların yaşamına destek oluyoruz. Hem hayvanlarımızı koruyor hem de geleceğimiz olan öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılıyoruz” dedi.