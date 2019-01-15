Üniversite öğrencileri gönüllü öğretmenlik yapıyor

BURSA Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Üniversite- Kent işbirliği kapsamında yeni bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda fakültenin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü’nde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında rehber öğretmeni olmayan okullara giderek, gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü’nde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında uygulamaya geçirilen proje ile Rehberlik öğretmeni bulunmayan okullarda bölümün 4’üncü sınıf öğrencileri gönüllü görev yapıyor. Uygulamanın geri dönüşlerini değerlendirmek üzere Gölyazı Ünallar İlk ve Ortaokulu’nda bir araya gelen Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Rüçhan Uz, Öğretim Görevlisi Edip Koşar, Ortaokul Müdürü Mehmet Pektaş, Naşit Gündoğan (Hasanağa), Mahmut Özhan (Şirinevler) ile Nilüfer İlçe Rehberlik Araştırma Merkez Müdürü Ekrem Selçuk, özellikle öğretmeni olmayan okullar açısından bu uygulamanın çok yararlı olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.

İKİ TARAF DA FAYDA SAĞLIYOR

Okul yöneticileri ve akademisyenler uygulama kapsamının yaygınlaştırılmasıyla hem öğretmen adaylarının deneyim kazanmasına, hem de sadece rehber öğretmenlerin değil, diğer branşlardaki öğretmeni olmayan okulların sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacağını belirttiler. Gölyazı İlköğretim Müdürü Mehmet Pektaş, uygulamanın hem ilkokul ve ortaokul öğrencileri açısından, hem de okulda görev yapan öğretmenlerin genç öğretmen adayları ile etkileşimde bulunmaları açısından son derece yararlı olduğunu belirterek, ikinci dönem de bu çalışmaların sürdürülmesini istedi.

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Gölyazı, Şirinevler, Hasanağa, Kayapa, Tahtalı, Ürünlü, Gümüştepe, Fethiye İmam Hatip, İrfaniye ilk ve ortaokullarında gerçekleştirilen uygulamada öğretmen adaylarının atanmadan önce alanda uygulama yapma fırsatı bulduklarını ve bu açıdan projenin çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Rüçhan Uz ve Öğr. Gör. Edip Koşar da, böyle bir uygulamayı ilk kez gerçekleştirdiklerini ve öğretmen yetiştiren diğer okullara da model olmasını umut ettiklerini söyledi. Öğretmen adayları da toplantının ardından bir dönem boyunca okullardaki öğrenciler ile gerçekleştirdikleri etkinlik, seminer ve uygulamaları anlatarak, sonuçlarıyla ilgili hocalarına rapor verdi.

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