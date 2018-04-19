Üniversite öğrencileri çöpleri topladı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - TEMA gönüllüleri ve üniversite öğrencileri Bartın Irmağı kenarındaki çöpleri topladı.

Bartın Tema Vakfı gönüllü üyeleri ile Bartın Üniversitesi Genç-Tema gönüllü öğrencileri kent merkezinin içinden geçerek, Karadeniz’e ulaşan Bartın Irmağı kenarındaki çöpleri topladı. Ellerindeki çöp poşetleri ile ırmak kenarında insanları attığı ve sel suları ile gelen çöpleri toplayan Tema Vakfı gönüllerinin etkinliği 1 saat sürdü. 1 saat süresince 20 poşet çöp toplayan gönüllüler daha sonra belediye temizlik ekiplerine çöpleri teslim etti.

Tema Vakfı Bartın Temsilcisi Sevil Soyak, "Yaklaşık 20 tema gönüllüsü arkadaşımızla birlikte ırmak kenarlarındaki göze hoş görünmeyen çöpleri topladık. Buradaki amacımız temizlikten ziyade, toplumun farkındalığını artırmaktır. Bu amaca da ulaştığımızı söyleyebilirim" dedi.