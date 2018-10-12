Üniversite öğrencilerden çevre temizliği

ADIYAMAN Üniversitesi Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Çevre temizliğine, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi Arif Yıldız, öğretim görevlisi Erdem Hilal, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri ve belediye temizlik görevlileri katıldı. Projeyle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Erdem Hilal, "Yerel Yönetimler Bölümü'nde bulunan kentleşme ve çevre sorunları dersimizin etkinliği içerisinde çevre duyarlılığını artırmak ve çevre temizliğini Gölbaşı halkına yaymak adına öğrencilerimize projeler verdik. Bu kapsamda Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı MYO’nun destekleriyle bugün Gölbaşı MYO ve Doğa Parkında bu temizlik çalışmasına başladık. Bu çalışmamız dönem sonuna doğru tüm Gölbaşı ilçesini kapsayacak şekilde bütün okullarda yapılacak" dedi.

Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinden Birsen Özer ise "Çevre temizliği ile ilgili sınıfça bir proje hazırladık. Çevremizi temiz tutmak ve halkı bilgilendirmek için çevre temizliği çalışması yapıyoruz. Projemize destek olan hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gölbaşı MYO önünde başlayan çevre temizliği çalışması, okul bahçesinde, yürüyüş yolunda ve Gölbaşı Doğa Parkı’nda devam etti.

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