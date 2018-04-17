Üniversite kurslarına yoğun ilgi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik üniversite hazırlık eğitimi kurslarını sürdürüyor.

'Bilgi çağında gençlerimizi bilgiyle donatıyoruz' diyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla gençlerin eğitimine yönelik her türlü alanda çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarınların kurucusu olan gençlerin üniversite eğitimi almaları ve hayallerindeki mesleklere kavuşmalarını sağlamak amacıyla üniversite hazırlık kurslarını devam ettiriyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, üniversiteye hazırlanan mezunlara yönelik matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türk Dili branşlarında, alanında uzman öğretmenler tarafından kurs faaliyetleri sürdürülüyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında 447 mezuna yönelik yürütülen kurs faaliyetinde, program dahilinde kendi alanlarıyla ilgili dersleri dinliyor.Öğrencilere ders anlatımı, soru çözümü, takip sistemi gibi eğitim faaliyetlerinin yanında, öğrencileri sınav psikolojisine de hazır duruma getirmek adına deneme sınavları düzenliyor. Son 2 yılda 130 mezunun hayali olan üniversite bölümlerini kazanmasında aracı olan Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphaneleriyle de ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrenci ve mezunların taleplerini karşılıyor.

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