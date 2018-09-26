Üniversite kaydına giderken kaza: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/HENDEK(Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Enver Karpuz'un üniversiteye kaydını yaptırmaya giden ailenin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Hendek Çukurhan mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'a Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Enver Karpuz'un kaydını yaptırmaya giden Bedri Karpuz idaresindeki 34 DZ 3586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Bedri Karpuz, Nuriye Karpuz, Enver Karpuz, Tuana Öztürk ve Nuran Tığlı yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.