Üniversite, engelli basketbolcuya tekerlekli sandalye hediye etti 

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, engelli basketbolcu öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esra Bozdemir engelli basketbol sporcusu olduğu için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Üniversite yönetim kurulu tarafından dilekçesi olumlu karşılanan Bozdemir'e Rektör Prof. Dr. Kar, tekerlekli sandalye hediye etti. Öğrenciye tekerlekli sandalyesini teslim eden Rektör Kar, Esra Bozdemir'in basketbolda büyük başarılar beklediğini söyledi. Rektör Kar, "Öğrencimiz tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu bize iletti. Üniversite yönetim kurulumuz dilekçesini değerlendirdi ve kendisine spor yapması konusunda destek olduk. İnşallah güzel haberlerini bekleriz. Hem eğitimine devam edip hem de sporla ilgilenmesi bizim için gurur vesilesi, kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

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