'Umut Yolcuları' Pozantı'da öğrencilerle buluştu

ADANA’da bir grup gönüllünün bir araya gelerek kurduğu 'Umut Yolcuları' platformu, öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.Umut Yolcuları ekibine dahil olan 30 gönüllü Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi'nde bulunan Aşçıbekirli İlkokulu'ndaki 100 öğrenciye, okulların açılması sebebiyle kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu. Programa, ilçe Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, mahalle muhtarı Bünyamin Ortaköylü, okul müdürü, öğretmenler ve mahalle halkı katıldı. Programda palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynandı. İlk defa palyaço gören öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı adeta gözlerinden okunurken, mısır patlağı ve pamuk şekeri ikramı yapıldı.İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, “Böyle bir gönüllülük hareketi oluşturarak Pozantı’nın en ücra köşesindeki okulu seçmeniz bizleri fazlasıyla mutlu etti. Umut Yolcuları Pozantı’da sadece minik öğrencilerin değil, bu davranışlarıyla bizlerinde kalbini güldürdü. O yüzden umut yolcuları ekibine ilçemiz adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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