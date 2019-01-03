Umut Oğuz'un kahkaha 'Mıknatıs'ı

EKRANLARIN sevilen yüzü, dizi ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 'Mıknatıs' adlı tek kişilik gösterisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Buca Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliği kapsamında izleyici karşısına çıkan Umut Oğuz, kendisi yazıp yönettiği, güncel olaylar ve aile anılarıyla ilgili komik güncel komedi derlemeleriyle izleyenlerden tam not aldı. İlk, orta ve lise eğitimini aldığı İzmir'in kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Oğuz, "1999 yılından beri tiyatro, 2008'den itibaren ise dizi ve filmlerin içinde yer aldığı yoğun bir tempo içersindeyim. İzmir'de kısa süreli olsa da bulunmam enerjimi yerine getirdi" dedi.

1.5 saatlik kahkaha tufanı Buca Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra tiyatrosever Bucalılar tarafından da ilgi ve beğeniyle izlendi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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