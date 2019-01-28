Umut Köprüsü Projesi hokey maçı ile tanıtıldı

İZMİR Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik 'Umut Köprüsü' projesi tanıtıldı. Proje kapsamında kurulan hokey takımı da ilk maçını yaptı.

İzmir'in Buca ilçesinde Buca Yasin Börü Gençlik Merkezinde 'Umut Köprüsü' projesinin tanıtımı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan proje sorumlusu İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna, "İzmir Valiliği olarak Buca Kaymakamlığının da işbirliğiyle birbirinden güzel 35 çocuğumuzla yola çıktık. Amacımız onların hayatlarına anlamlı dokunuşlar yapmak, bakış açılarına yeni pencereler açmak, sosyal hayatı keşfetmelerine yardımcı olmak. Bu kapsamda projemiz içinde spor, sanat, eğitim rehabilitasyon taşıyan dolu dolu bir programa sahip" dedi. Projelerin sürdürülebilirliğini sağlayacak yenilerinin de olacağını ve hepsinin kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler işbirliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik de dezavantajlı grupların normalleşmesi ve normal hayatın içinde yol alması için projenin önemini vurguladı. Çelik, "Bizim birkaç mahallemiz gerçekten ağırlıklı olarak dezavantajlı, mali olanaklardan yoksun, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak alt gruba mensup insanların yaşadıkları mahallelerdir. Biz bu mahallelere ve buradaki çocuklara kurumlarımızla, kurumlarımızın katılımlarıyla erişebilirsek, hem sosyal devlet anlayışını pekiştirmiş oluruz hem de bu insanlara Türkiye'de yaşamanın, var olabilmenin mümkün olduğunu göstermek açısından için ciddi önem arz eder" diye konuştu.

Proje kapsamında kurulan hokey takımlarının ilk maçı için başlama düdüğünü Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu çaldı. Tanıtıma katılan Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Buca Kaymakamı Feri Fikret Çelik ve proje ortağı il müdürlüklerinin temsilcileriyle birlikte pasta pasta kesilmesinin ardından, program sona erdi.

Şengüler YEŞİL / İZMİR,()

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