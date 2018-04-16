Umurbey Belediyesi'nin Güvenli Motosiklet Eğitimi sürüyor

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi Belediyesi tarafından başlatılan Güvenli Motosiklet Eğitimi, Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu öğrencilerine verilmeye başlandı.

Umurbey Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak, çocukların gelecekte daha bilinçli birer sürücü olabilmeleri adına hayata geçirdiği Güvenli Motosiklet Eğitimi, Çanakkale merkezindeki Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu’nda başladı. Proje Koordinatörlüğünü Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Motosiklet Eğitmeni Tayfun Akın'ın yaptığı Güvenli Motosiklet Eğitimi'ne öğrenciler ve aileleri katıldı. İki gün süren eğitimin ilk gününde öğrencilere teorik bilgiler verildi, gelecekte bilinçli birer motosiklet sürücüsü olmanın kuralları anlatıldı. Eğitimin ikinci gününde ise, alınan tüm güvenlik önlemleriyle çalışır vaziyetteki motosikletlerin üzerinde öğrencilere uygulamalı sürüş eğitimi verildi.

Güvenli Motosiklet Eğitimi, önümüzdeki günlerde Çanakkale merkezindeki diğer okullarda devam edecek.

ÇANAKKALE, ()

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