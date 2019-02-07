Umurbey Belediyesi'nde işçilere %25 zam yapıldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediye işçi maaşlarına %25 zam yapılmasını öngören yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, belediye işçilerinin yüzünü güldürdü. Umurbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Belediye işçilerinin taban ücretleri ile sosyal hak ödemelerine %25 zam yapılmasını öngören anlaşma imzalandı. Umurbey Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Sami Yavaş, işçileri temsilen Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ve belediye işçileri katıldı.

İmza töreninin ardından Başkan Sami Yavaş, yeni toplu iş sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Sendika Başkanı Vedat Yılmaz ise, görüşmelerin çok kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yavaş'a uzlaşmacı tavrı dolayısıyla teşekkür etti.

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