Umumi tuvalette alkol komasına giren kişi yaşamını yitirdi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, bir umumi tuvaletten baygın halde bulunan ve alkol komasına girdiği belirlenen İ.A., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Abdurrahman Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerindeki umumi tuvalette meydana geldi. Tuvalete giren İ.A.'nın uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen işletmeci H.H., içeriyi kontrol etti. İ.A.'nın baygın halde yattığını gören H.H., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alkol komasına girdiği belirlenen İ.A., çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. İ.A.'nın cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.