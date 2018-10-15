Umudu tükenmişken nakille hayata tutundu

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 3 yıldır diyaliz tedavisi gören İlknur Pınarbaşı (41), kadavradan yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Antalya'da bir mobilya mağazasında yönetici olan İlknur Pınarbaşı, 3 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Böbreklerinin iflas ettiği teşhisi konulan Pınarbaşı, hastaneye yatırıldı. Aynı gün diyaliz tedavisi uygulanmaya başlanılan İlknur Pınarbaşı'nın, çocukluktan beri ura bağlı mesanede kaçak olduğu, idrarın geri kaçması nedeniyle böbreklerinin çürüdüğü belirlendi. Organ nakli olması gereken İlknur Pınarbaşı, Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne kaydolarak uygun verici için sıra bekledi.

3 yıl boyunca diyalize giren İlknur Pınarbaşı, 8 Eylül'de Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından kadavradan alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Yıllarca halsizlik, mide bulantısı, baş dönmesi gibi şikayetleri olmasına rağmen önemsemediğini belirten İlknur Pınarbaşı, "İdrarda azalma vardı ama önemsemedim. 'Ödemdir' diye rastgele ilaç aldım. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğimde böbreklerimin iflas ettiği anlaşıldı. Hiç umudum yoktu, diyalize adapte olmaya çalışıyordum" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Kadavradan böbrek bulunduğunda hastaneden gece arandığını ancak telefonu kapalı olduğu için kendisine ulaşılamadığını anlatan İlknur Pınarbaşı, "Arkadaşıma ulaşmışlar. Apar topar hastaneye geldik. Benimle beraber beş kişi çağrıldı. Ben üçüncü kişiydim. İlk iki kişide sorun çıktı, bana kısmet oldu. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdim, ama sonunda mutluyum. Hala nakil olduğuma inanamıyorum, diyalizin bittiğine inanamıyorum. Çok mutluyum" dedi.

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