Umre sonrası Sarıçamlı kadınlardan Başkan Uludağ’a ziyaret

ADANA'nın Sarıçam İlçe Belediyesi tarafından, 'Ücretsiz Umre Yolculuğu Programı' kapsamında kutsal topraklara gönderilen Sarıçamlı kadınlar, Başkan Bilal Uludağ’a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sarıçam Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay gerçekleşen meclis toplantısı öncesinde isimleri daha önceden belirlenen kadınlar için kura çekimi yapılmış ve kazanan 30 kişi ücretsiz Umre’ye gitmeye hak kazanmıştı. Sarıçam Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Sarıçamda Yaşam Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ücretsiz organizasyona katılan kadınlar Umre dönüşünde Başkan Uludağ’a teşekkür ziyareti yaptı. Kadınlar Başkan Uludağ'a Zemzem suyu ve hurma hediye etti.

Ziyaret sırasında konuşan Uludağ, “Sizlerin kutsal topraklara gitmesi bizleri son derece mutlu etti. Bundan sonra da buna benzer projelere imza atmaya devam edeceğiz. Buradaki amaç vatandaşlarımızın o kutsal toprakları gidip görmelerini sağlamak. Allah sizlerin yaptığı ibadet ve ziyaretlerinizi kabul etsin" dedi.



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