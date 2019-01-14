'Umre Bilgilendirme ve Eğitim Semineri' başladı

KAYSERİ, () - KAYSERİ İl Müftülğünce düzenlenen 'Umre Bilgilendirme ve Eğitim Seminerleri' başladı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven seminerde 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti' konusunu anlatarak umrenin hayatı yeniden imar eden bir yolculuk olduğunu söyledi. Umre'nin sıradan bir seyahat veya turistik bir ziyaret olmadığını vurgulayan İl Müftüsü Güven, "Buradan gitmeden önce Umre ibadetinin ne anlam ifade ettiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Umre Arapça’da 'ömür' kelimesinden gelir. Umre, ömre ömür katar. Hayatımızı yeniden imar eden bir yolculuğun adıdır. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek o zaman umre bize fayda vermiş olur. Umre sıradan bir seyahat ve turistik bir gezinti değildir. Zaten bunun için gitmiyoruz. Çölün ortasına turistik seyahat için gidilmez. Genç iken gitmek ve oraların manevi duygusunu almak çok daha önemlidir. Bu sebeple umre, hayatınızda bir dönüm noktası olsun. Ömrünüze ömür katsın" dedi.

Umreye gideceklere tavsiyelerde bulunan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Rabbimizin rızasını kazanmak için umreye çıkıyoruz; en önemli niyetimiz ve emelimiz bu olmalıdır. İhramın anlamını iyi bilelim. İhram, kefenin diğer adıdır. İhrama girmek, dünyalık bütün kisvelerden arınmak ve iki parça beze bürünmek. Dünya hayatı dünyada kalır. Yapıp ettiklerimiz ve kazandıklarımız dünyada kalıyor. O zaman ahiretimize yatırım yapmalıyız. İhramın anlamını iyi bilmeyen insan, ihramlı olan insanların dünyasını anlayamaz. Zaten ihrama büründüğümüz zaman hemen kendimizi ölümle eşdeğer görürüz. Hepimiz her an ecelimiz geldiğinde bu dünyadan ayrılacağız. Genç ya da ihtiyar, kadın ya da erkek fark etmiyor. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Bu dünya hayatında iyi bir insan ve iyi bir mümin isen ebedi mutluluğu ve cenneti kazanacaksın. Bundan daha güzel bir şey olur mu? İnşallah Umrede, milyonlarca Müslümanın birbirine dua yaptığı ortamda sizlerin de duaları kabul olunur ve günahlarınızdan arınmış bir şekilde gelirsiniz”

İl Müftü Yardımcıları Mehmet İzci, 'Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık', Fatma Feyza Güner, 'Kadınlara Özgü Konular', Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, 'Ana Hatlarıyla Umre Menasiki', Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, 'Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı', İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Yıldız, 'Hz. Peygamber (s.a.s.) Mescidi Nebevi ve Medine' ve Dr. Levent Tündar, 'Temel Sağlık Bilgileri' konularında umre ibadetine gideceklere bilgi verdi.

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