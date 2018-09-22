Ümraniyeli öğrenciler Birleşmiş Milletler'e barış mesajı verdi

İSTANBUL, () - NEVZAT Ayaz Anadolu Lisesi, Modern Birleşmiş Milletler'in (MUN) projesine ortak oldu. Türkiye’nin dört bir yerinden gelen öğrenciler kendi liselerinde ağırlayarak hep birlikte dünya barışı için çözüm önerileri üretti: Öğrencilerin en büyük hedefi ise, BM’nin dünya barışı için çalışması.

Modern Birleşmiş Milletler (MUN) lise ve üniversitelerde, danışman öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından düzenlenen, her katılımcının bir Birleşmiş Milletler delegesi rolünü üstlendiği ve atandığı, BM komitesi için belirlenmiş olan güncel konular hakkında araştırmalar yapıp, tartışmalara katıldığı konferanslar düzenliyor. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi de bu oluşuma ortak oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların fikirlerini özgürce belirtip savunabilecekleri bir ortam yaratılarak, modern tartışma kültürü anlayışını öğrenmeleri veya sahip oldukları bu kültürü geliştirmeleri amaçlandı. Böylelikle özgüvenlerinin artmasına, uluslararası politika ve dünya problemleri hakkında bilinçlenmelerine ve çözüm önerisi üretmelerine katkı sağlandı.

ÖĞRENCİLERİN ORTAK AMACI DÜNYA BARIŞI

Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştıkları ve NEVMUN adını verdikleri konferans hakkında bilgi veren NEVMUN Genel Sekreteri Yiğit Çakır, şöyle konuştu:

“Genellikle bu konferanslarda komiteler oluyor. Bu komiteler çeşitli konulardan oluşabiliyor. Bizim konferansımızdaki komitelerden biri NATO komitesi. Biz bunun konusunu Suriye’deki iç savaş olarak belirledik. Çünkü bu sorunun hiçbir ülke ve platform tarafından çözülemediğini gördük. Buna kendi delegelerimizle çözüm bulmayı hedefledik. Tarihi güvenlik konseyimiz de bulunuyor. BM’nin bir organı olan Birleşmiş Milletler Konseyinin Ruanda Soykırımı konusunu ele alan bir komite. BM’nin bu konuya ne kadar duyarsız kaldığını tekrar gündeme getirmek istedik. O savaşı baştan başlatıp barışa ulaştırmayı hedefliyoruz.

Komitede güncel olaylarımız da bulunuyor. Bunlardan birisi de yapay zeka. Silahsızlandırma komitemizin konularından biri. Yapay zeka gelecek için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunu destekleyen taraf kadar desteklemeyen taraf da var. Biz de bunun orta yolunu bulmak istedik ve konuları bu şekilde belirledik. Umarım bizim mesajlarımız sonrasında barışçıl bir süreç işler. Biz elimizden geldiği kadar olaya objektif yaklaşmaya çalışacağız. Hangi delege hangi ülkeyi temsil ederse etsin, olaya barışçıl ve objektif yaklaşacağız. Herkesin yararına olacak sonuçlar elde etmeyi umuyoruz.”

“HAKLI OLAN GÜÇLÜ OLMAZSA DÜNYA BARIŞI KURULMAZ”

Konferansa katılarak öğrencileri yapmış oldukları başarıdan ötürü kutlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenciler 3 gün boyunca oturum düzenleyerek bazı konuları müzakere edecek. Bunların sonucunda ortaya çıkan bilgileri BM’ye sonuç bildirisi olarak sunacaklar. İnanıyorum ki BM dünyanın dört bir yanından gelen bu tip çalışmalardan bir gün etkilenecek. Çünkü bugün dünyada barışı tehdit eden unsurları ve savaşı ortadan kaldırmak için kurulmuş olan BM, maalesef ki dünyanın 5 güçlü ülkesinden oluşması ve başkalarının söz hakkının olmaması sebebiyle ‘Güçlü olan haklıdır’ sözünü ortaya çıkarmıştır. Haklının güçlü olduğu bir dünya düzeni kurulmadığı sürece dünyada barışı kuramazsınız. Savaşı ve barışı tehdit eden unsurları ortadan kaldıramazsınız. İnanıyorum ki bu genç nesil bu duygu ve düşüncelerimizi yeni kuşaklara yayacak, BM’ye sonuçlarını göndererek seslerini duyuracak ve dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterecektir.”

21 Eylül’de başlayan NEVMUNS konferansı 23 Eylül’e kadar devam edecek.

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