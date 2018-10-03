Ümraniye Belediyesi’nden haksız kazanç denetimi

İSTANBUL, () - ÜMRANİYE Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ilçede bulunan iş yerlerinde ruhsat, etiket, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkı, gramaj, genel temizlik ve hijyen ile ilgili kontroller yapılarak, tüketiciyi aldatmaya yönelik her türlü faaliyetin önüne geçiliyor.

Son dönemlerde Türkiye’de meydana gelen ekonomik dalgalanmalardan dolayı mal ve hizmet maliyetlerinde haksız kazanç sağlayan işletmelere Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" diyerek uyarıda bulunduğu konuyla ilgili Ümraniye’de de, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketici konumunda bulunan vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yapılan denetimler arttırıldı.

Yapılan denetimlerde, girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur edenlere ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için zabıta ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Düzeni bozan hiçbir uygulamaya izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tüm toptancı ve kuruluşlarda denetimlerine devam edeceği belirtildi.

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