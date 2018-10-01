UMKE'den tatbikat

ADIYAMAN Acil Sağlık Hizmetleri UMKE ekipleri tarafından temel eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

24, 28 Eylül tarihleri arasında UMKE ekipleri tarafından temel eğitimi eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında yapımına yeni başlanacak olan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin boş alanında gerçekleştirilen tatbikata İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz, birim sorumluları ile sağlık çalışanları katıldı.

3 gün teorik ve 2 gün uygulamalı olmak üzere 5 gün süren eğitim teorik eğitim boyunca temel ve ileri yaşam desteği, ileri hava yolu teknikleri, afet lojistiği, medikal lojistik ve çanta eğitimi, çoklu travmalı hastaya yaklaşım, olay yeri yönetimi, triaj, KBRN, çadır ve kamp alanı kurma, enkaz güveliği konularında teorik bilgiler verildi.

Eğitimin uygulamalı bölümünde teorik konuların uygulamaları yapıldı. Trafik kazası, enkaz altı yaralı kurtarma, iple hasta yaralı kurtarma konularında senaryolar gerçekleştirildi.

150 UMKE gönüllülerine 19 yeni UMKE gönüllüsü katılarak toplamda 169 UMKE gönüllüsü eğitim gördü. Tatbikatı izleyen İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz,"Sağlık hizmeti sunan değerli sağlık personellerimizin kendi görevlerinin yanında gönüllü olarak UMKE faaliyetlerine katılım sağlayan değerli sağlık personellerine teşekkür ediyorum"dedi.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×