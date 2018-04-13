UMKE'den maden ocağında tatbikat

ZONGULDAK İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, olası kazalara karşı maden ocağı ve ormanlık alanda tatbikat gerçekleştirdi.

UMKE, temel ilkyardım, olay yeri yönetimi, tiraj, hasta taşıma teknikleri, ezilme sendromuna müdahale, travmalı hastaya yaklaşım konularını içeren tatbikat düzenledi. İlk tatbikat Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Merkezi'nde düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan 23 personelin 5 gün süren eğitimlerinin ardından gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği TTK'ya ait eğitim ocağında göçük meydana geldi. UMKE ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yaralılara müdahale edip ocak ağzında bekleyen ambulanslara taşıdı. Düzenlenen ikinci tatbikatta ise, trafik kazası sonrasında araçta sıkışan bir yaralı ve araçtan fırlayan yaralıya gerekli müdahaleler yapıldı. Yaralılar, zorlu arazi şartlarında ambulans helikopterin inebileceği yere taşınması sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner başarılı geçen tatbikatın ardından personeli tebrik ederek, "UMKE personeli olmak gönüllük esasına dayanır. Geçtiğimiz günlerde Zeytin dalı harekatı kapsamında 6 personelimizi Kilis sınır bölgesine yolcu ettik. Yaptığımız işin ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha hatırlattı. Bu vesile ile gerek eğitimimizin sağlanmasında, gerekse düzenlemiş olduğumuz tatbikat ve uygulamalarımıza bizlere eğitim salonlarını açan başta TTK Genel Müdürümüze, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve çalışanlarına, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Eğitmenlerine ve tatbikatta görev alıp emeği geçen tüm personellerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.