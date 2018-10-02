UMAKİT ödüle doymuyor

LONDRA’da düzenlenen yarışmada ‘Avrupa Şampiyonu’ olan Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, aynı başarıyı İstanbul’da da sürdürdü. Shell Eco Marathon Türkiye 2018 yarışmasında yer alan UMAKİT’li genç mühendisler burada da ‘Hidrojen’ kategorisinde birinci olmayı başardı.

Uludağ Üniversitesi Makina Topluluğu öğrencileri, bir yıl içerisinde yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla; BLDC motor, karbon fiber jant, motor sürücü devresi, batarya yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, araç kontrol sistemi, uzaktan haberleşme sistemi, inovatif batarya soğutma sistemi, elektrikli araç şarj ünitesi, otonom aktif güvenlik sistemi, pasif güvenlik sistemi, yakıt pili termal yönetimi ve karbon fiber araç gövdesinin tamamını Görükle kampüsünde bulunan atölyelerinde geliştirdi. Shell Eco Marathon Türkiye 2018 yarışmasında ‘Teknik İnovasyon’ ödülünü de kazanan UMAKİT’li gençler, aynı yarışmadan iki ödülle ayrılma başarısını yakaladı. 2 Farklı yerli araç ile katıldıkları 3 uluslararası yarışmadan 6 önemli ödül alan öğrenciler, büyük bir sevinç ve gurur yaşıyor.

SIRADA OTONOM ARAÇ PROJELERİ VAR

Takım kaptanı Furkan Avcı, “Bir sene içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda yüzde 90 yerlilikteki 2 farklı araç ürettik. Geliştirdiğimiz ürünleri prestijli mühendislik yarışmalarında, 1 tanesi Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere 6 farklı ödül kazanarak Ar&Ge çalışmalarının tamamını yaptığımız ürünlerin kalitelerini kanıtlamış bulunmaktayız. Kazandığımız bu başarılar bizlere önümüzdeki yıllarda çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Yerli ürünlerimizle ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. 3.Nesil Üniversite vizyonu ile çıktığımız bu yolda geliştirdiğimiz ürünler bununla sınırlı kalmayacak. Daha da üst seviyelere getirerek ticarileşmesine ve ülkemizin ekonomisine değer katmak için çalışmalarımıza ara vermeden hızla devam ediyoruz. Geleceğin araçları olan hidrojen ve elektrikli araçlar için yaptığımız çalışmalara sürücüsüz otonom araçları da ekleyerek, ülkemizin bu alanda ihtiyacı olan çalışmalara UMAKİT ekibi olarak elimizden gelen desteği vermek istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve Shell Global Başkanı Felix Faber, kazandıkları başarılardan dolayı UMAKİT mühendislerinin padoklarına ziyaret gerçekleştirdi.

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