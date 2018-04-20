Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ULUSLARARASI Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya'nın Demre ilçesinde başladı.

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksek Okulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Ercan Özen, Dr. öğretim üyesi Hakan Boz'un önderliğinde Demre Kaymakamlığı ve Belediyesinin destekleriyle düzenlenen kongre, Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde başladı. Akdeniz Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Malta Üniversitesi ve Romanya Lasi Üniversitesi başta olmak üzere 25 ülke üniversitesinden 250 bilim insanı kongrede sunum yapacak.

Kongrenin açılış oturumuna, Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Myra Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Ak Parti Demre İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, yerli ve yabancı bilim insanları katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Kaymakam Murat Uz; "Demre, tarihi ve doğal zenginlikleri, tarımsal potansiyeli ile Türkiye'nin önemli üretim ve turizm merkezlerinden biri. Özellikle gelecekteki turizm potansiyeli ile Türkiye'nin önemli merkezi olmaya aday" dedi. Üç gün sürecek kongrede, farklı konularda 250 bilim insanı 170 oturum düzenleyecek.

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