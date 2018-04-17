Uluslararası Mutfak Günleri 4-6 Mayıs'ta başlayacak

BOLU’da, merhum hayırsever işadamı İzzet Baysal’ın anısına 4’üncü kez düzenlenecek olan "İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri", 7 ülkeden 426 yarışmacı ile 24 ülkeden jüri üyelerinin katılımıyla 4-6 Mayıs'ta başlayacak.

Bolu’da, 4-6 Mayıs tarihlerinde 4’üncüsü düzenlenecek olan İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri etkinliklerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, organizasyonun, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) ve belediyenin iş birliğinde gerçekleşeceğini söyledi. Yılmaz, 3 gün sürecek etkinliğe, 7 ülkeden 57’si yabancı 426 aşçı yarışmacının katılacağını ifade ederek, "24 ülkeden de jüri üyeleri bu organizasyonda yer alacak. Jürilerin başkanlığını da Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler yapacak. Bu sistem, her yıl çok daha fazla katılımcı ve ülke sayısı artarak oturacak. İnşallah önümüzdeki sistemler içerisinde Bolu’nun bütünlüğünü kapsayacak hale dönüşecek. Şu an Bolu’da aşçılık konusu farklı yerlerde farklı uygulamalarla yapılmakta. Ama Bolu il bünyesinde ve bir bütünlük içinde bunların hepsini kucaklayacak şekilde yürüyecektir" dedi.

Etkinlik takvimine göre Bolu Kent Meydanı'na 12 portatif mutfak kurulacak. Mutfak günleri kapsamında 7 farklı ülkeden Bolu'ya gelecek 426 yarışmacı, "balık, kırmızı et, tavuk, kuzu, makarna, Osmanlı mutfağı, yöresel yemek, engelli kategorisi, grand prix takım yarışı siyah kutu, lise ekip, üniversite ekip ve restoran tatlı tabağı" kategorilerinde hünerlerini sergileyecek. Osmanlı mutfağı yemek yarışması kategorisinde ise jüri başkanlığını Nilhan Osmanoğlu yapacak.