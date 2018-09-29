Uluslararası Kısa Film coşkusu

ADANA,()- 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Filmleri ve Adana Kısa Film yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri, törenle verildi.

75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Oylum Talu yaptı. Törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 25. Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, yarışmaların jüri üyeleri, sinemacılar, kısa filmci öğrenciler, aileleri, akademisyenler ve Adanalılar katıldı.

Törende ilk olarak 110 ülkeden 3 bin 111 başvurunun yapıldığı ve 45'inin ana jürinin önüne çıkmaya hak kazandığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi.

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