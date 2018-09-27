Uluslararası Karadeniz Bisiklet turu Rize'den başladı

Arzu ERBAŞ/RİZE()- ULUSLARARASI Karadeniz Bisiklet Turu’nun ilk etabı Rize’den start aldı. Rize Valiliği önünden başlayan tur Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda sona erdi.

Bisiklet Birliği'nin Avrupa takviminde yer alan Karadeniz Bisiklet Turu’nun Rize etabı tamamlandı. Rize, Giresun ve Samsun olmak üzere 3 etaptan oluşan turun ilk bölümü Rize’de başlayarak Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda sona erdi. Rize Valiliği önündeki başlama çizgisinde 12 ülkeden, 17 takım ve yaklaşık 100 sporcu yer aldı. Yarışmanın startını Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ile birlikte verdi. Programa, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Bisiklet Federasyonu Genel Koordinatörü Kemal Ağvaz'da katıldı.

Rize Valiliği önünden start alan bisikletçiler Karadeniz Sahil Yolu’ndan, Ayder Yaylası'na giderek yarışmayı tamamladı. 84 kilometrelik parkurun bitiş çizgisine ilk olarak Litvanyalı Ramnas Navardauskas ulaştı. İlk gün yarışlarında İsviçreli bisikletçi Mauro Schmid ikinci, Türk Mustafa Sayar ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Bisiklet Federasyonu Genel Koordinatörü Kemal Ağvaz tarafından takdim edildi. Etkinliğin ikinci turu Rize’den Giresun’a , üçüncü tur ise Giresun’dan Samsun’a gerçekleşecek ve bisikletçiler toplam 505 kilometre pedal çevirecek.