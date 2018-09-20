Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Ulusalarası Gastronomi Festivali (GastroAntep), Nurdağı ilçesinde tarlada biber hasadıyla başladı.

Uluslar arası GastroAntep, Nurdağı'nın Çakmak Mahallesi’ndeki biber tarlasında başladı. Hasat öncesi yapılan bir törende katılımcılara festival ile ilgili bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Mezopotomya ve Akdeniz’in ortasında bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Evliya Çelebi’nin bütün dünyayı dolaştığını, ama Gaziantep’e gelince ‘burayı anlatmaya ne kalem ne de kelem’ yeter diyerek Gaziantep’in önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Tarihin, toprağın, güneşin ve bereketiğin birleştiği güzel bir festival başlangıcı yapıldığını belirten Şahin, “Sofra birleştirir, sofra kardeşliktir, sofra paylaşmaktır, zenginliktir. Bizim Gaziantep soframız yardımlaşma ve yaplaşmadır, şifadır, sağlıktır” dedi.

Artık altyapı belediyeciliğinin bittiğini dile getiren Şahin, sosyal belediyeciliğin başladığını söyledi. Kültürel belediyecilik anlamında insanların nereye gitmesi gerektiğinide ‘Gaziantep’e gelin’ çağrısı yaptıklarını ve insanları “Artık Gaziantep’e Gitme Zamanı” sloganı ile buraya davet etti.

Gaziantep’in aynı zamanda bir Roma, bir Hitit, bir Osmanlı ve bir Selçuklu olduğunu aktaran Başkan Şahin, Gaziantep’in artık bir dünya mutfağına sahip olduğunu belirtti. Bir Meksika’nın biberi, Japonya’nın pirinci ile dünya markası olduğunu, Gaziantep’in ise Anadolu’nun hazinesini bağrında biriktirerek bütün dünya ülkelerine ‘ben buradayım’ çağrısı yaptığını söyledi. Bu açıdan Gaziantep’in fıstığıyla, üzümüyle, biberiyle, zeytinliğiyle ve firiğiyle bir lezzetin birleştiği noktada buluştuklarını açıklayan Şahin, Gaziantep’in 500 yemek çeşidi ile burada bulunduğunu dile getirdi. Dünyanın çekim merkezi ve iddialı olduklarını belirten Fatma Şahin, hedeflerini emin adımlar ile gittiklerini kaydetti.

San Sebistian’a ne kadar kişi gidiyorsa, o kadar kişinin de Gaziantep’e geleceğini vurgulayan Şahin, gastronomi alanında iddialı olduklarının yineledi.

Dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden konusunda uzman insanların bugün bu festivale gelmelerinin en büyük gösterge olduğunu aktaran Şahin, gelenlerin dolu dolu 3 gün yaşayacağını belirtti.

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Gaziantep’in durup dururken ‘Gaziantep’ olmadığını ve bir bütün olarak çalışarak bugüne geldiğini söyledi. Gaziantep’in ülkenin en kurak bölgelerinden birisi olmasına rağmen önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Erdoğan, bu duruma gelmek için çok çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Milletvekili Derya Bakbak da, Gaziantep’in coğrafi yapısı, iklimi ve gastronomisi ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da, yerel çeşitlerle gastronomi alanına hizmet edecek ürünler ürettiklerini söyledi. Yılmaz, bölgede yaptıkları tarımsal hizmetlerle ilgili teknik bilgiler verdi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise Nurdağı ve İslahiye topraklarının her sene iki mevsimlik ürün verdiğini belirtti. Gaziantep olarak tatlının ve acının en iyisini yaptıklarını ifade eden Yıldırır, “Bizim acımız da tatlıdır” dedi.

Konuşmaların ardından biber tarlasına giden Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, tarlada biber hasadı yaptı. Yerli ve yabancı basın mensupları ile tarlada bir süre gezen Şahin, daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile birlikte traktöre bindi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×