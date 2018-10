Uluslararası fuarda, 'Kadooğlu' rüzgarı

GAZİANTEP, (dHA) GAZİANTEP'te kurulu Kadooğlu Yağ, dünyanın en büyük ve en önemli organizasyonları arasında yer alan SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda Fuarı’nın parlayan yıldızı oldu. Fuarda yer alan Kadooglu Yağ’ın standını inceleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, firma yetkililerini kutlayarak başarılar diledi.

Uluslararası gıda fuarları arasında gıda sektörünün en önemli organizasyonları arasında gösterilen ve bu yıl 109 ülkeden binlerce üretici firmanın katıldığı SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda Fuarı katılan Kadooğlu Yağ ,ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’de sektörünün en önemli aktörleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ markaları yurt içi pazar payını Bizce markası ile hızla arttırırken uluslararası organizasyonlarla da Bizce dışında Brinto ve Mayra markaları ile dünya pazarlarında ki etkinliğini arttırmaya devam ediyor.

SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda Fuarında Bizce Yağ’ın standında incelemeler yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bizce’nin ürünlerine olan ilgiyi takdir ederken; Türkiye’nin 109 katılımcı ülke arasında en fazla firmayla katılan 4.ülke haline geldiğini ifade etti. Kadooğlu Yağ standında incelemeler yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç fuara katılımlarından dolayı Kadooğlu yönetimine teşekkür etti. Uluslararası fuarların gerek ürün tanıtımı için gerekse ülke tanıtımı için büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, dünyanın birçok büyük fuarına katıldıklarını ve bu yıl Fransa’nın Başkenti Paris’te gerçekleştirilen ve adeta dünyanın en büyük gıda marketi görünümünde olan SIAL PARIS 2018’deprofesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Fuarlar gerek üretici firmalar gerekse üreten ülkeler için en önemli pazarlar konumundadır. 109 ülkeden katılımcının yer aldığı SIAL PARIS 2018 Uluslararası Gıda Fuarında yer almak bizler için önemli. Uzun yıllardır dünya gıda devler liginde bizlerde ürünlerimizle yer alıyoruz. Fuarda standımızı ziyaret ederek bizlere motivasyon kazandıran İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’e teşekkür ediyoruz. Son yıllarda iç piyasada gösterdiğimiz yüksek performansı uzun yıllardır dış pazarlarda da gösteriyoruz. Her geçen gün ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ve bu ülkelerde ki pazar payımız artıyor. Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi için bizlerde elimizden geldiğince katma değer üretmeye, yeni yatırımlarımızla yeni istihdam alanları açmaya çalışıyoruz. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi, daha çok üretim ve ihracat gerçekleştirerek istihdama katkı sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz global markalar arasında yer almak. Bunun için önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarımızı sürdürmek ve sektörümüzle ilgili fuarları yakından takip ederek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını arttırmaktır. Her geçen yıl yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizi arttırıyoruz, bugün günlük 600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine sahibiz. Temel hedefimiz, bitkisel yağ sektöründe Türkiye'nin en çok aranan markaları arasında yer alan Bizce'nin, her geçen yıl yurt içinde pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır."

