Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(MERSİN)() - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Erdemli Sempozyumu başladı.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezin'de 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumun açılışına K.K.T.C. Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Akdeniz İlçesi Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Sempozyumda konuşan Kaymakamı Kula, "Erdemli çok güzel bir ilçe. Ekonomik ve kültürel yönden değerlendirilecek ve çok büyük potansiyeli olan bir ilçemiz. Bu yıl ilki düzenlenen sempozyumun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Erdemli, 64 yıl önce ilçe olmuş kültürü, sosyal yapısı ve doğası ile ülkemizin en nadide ilçelerin bir tanesidir. Alt yapısı ve üst yapısı ile belediye olarak elimizden hizmeti yaparak ilçemizi güzelleştirip, ilçemiz için neler yapabiliriz, neler katabiliriz anlamı ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi ile bu yıl ilkini düzenlediğimiz sempozyumumuzun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen sempozyumda, akademisyenlerin hazırlamış oldukları sunumlar katılımcılarla paylaşıldı.Sempozyum, 21 Nisan cumartesi günü sonuç bildirgesi ile sona erecek.



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