Uluslararası Domotex Turkey kapılarını yarın açıyor

GAZİANTEP, () - DÜNYANIN makine halısında lider şehri Gaziantep, 24-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Domotex Turkey' Gaziantep’in ev sahipliğinde yarın kapılarını açıyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek fuar, bu sene Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 11’inci kez kapılarını açacak Bu yıl fuarda 195 firma stant açarken 10 farklı ülkeden 35 firma yer alacak. Türkiye’den katılan 160 firmanın 122’si Gaziantepli firmalardan oluşuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye ihracatında önemli bir paya sahip olan halının merkezinde görücüye çıkacağını belirtti. Gaziantep’in halıyla özdeş şehir olduğuna dikkati çeken Kaplan, Gaziantep’te dokunan halıların dünyanın 130 ülkesine ihraç edildiğini ifade ederek, fuarların hem ihracatın artmasına hem de şehir ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getirerek, "Farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı Domotex Turkey her anlamda şehir ekonomisine katkı sağlamaktadır. Havalimanındaki taksiciden, otele varıncaya kadar farklı sektörlerde bu fuardan istifade etmektedir. Domotex Turkey 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına bu yıl toplam 195 firma katılırken fuar alanında bütün firmalar 22.175 m² kapalı alanda ürünlerini alıcılarla buluşturacak. Türkiye’nin 160 firma ile 19.643 m² alanla katıldığı fuarda Gaziantepli 122 firma 16.011 m² alanla adeta rekor kırıyor. Bu yıl Domotex Turkey 2018’e 35 yabancı firma katılmakta ve bu firmalar fuar alanında toplam 2.532 m² alanda ürünlerini sergileyecek. Bu yıl fuara Amerika, Belçika, Çin, Danimarka, Hindistan, İran, Özbekistan, Sırbistan, Türkmenistan ve Ürdün’den firmalar katılıyor. Temennimiz bu gibi uluslararası fuarların artmasıdır. Ekonominin yanı sıra yurtdışından şehrimize gelen iş insanları Gaziantep’i tanıma fırsatı buluyor. Tam da tanıtıma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminde gerçekleştireceğimiz fuarın hem sektörümüze hem de şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin geçen yıl 2 milyar 165 milyon 689 bin dolarlık halı ihracatına imza attığını anımsatan Kaplan, bu verilerde Gaziantep’in çok büyük emeği olduğunun altını çizerek, Gaziantep’ten de geçen yıl 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin halı ihracatının 554 milyon 277 bin dolara ulaştığını hatırlatan Kaplan, bu sürede Gaziantep’in ihracatının ise 369 milyon 335 bin dolar olduğunu vurguladı. Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep’in halı ihracatının yüzde 11,77 arttığını belirten Kaplan, yılsonunda da geçen yılın ihracat rakamının çok üstünde olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

11’inci kez açılacak Domotex Turkey’in her geçen yıl daha da iyi olduğunu belirten Kaplan, bu sene fuara yoğun katılım beklediklerini ve ciddi bağlantılar sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti. Yeni tasarımlardan oluşan halıların da ilk kez bu fuarda görücüye çıkacağını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Zor yolları geçerek bugünlere ulaştık, sektöre katkı sağlayan bütün işadamlarımızı yürekten kutluyorum. Zoru başarıp adımızı dünyaya duyurduk ama şimdi bu başarı çıtasını daha da yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Zirveye çıkmak önemli ama zirvede kalmak daha da önemlidir. Biz zirvede sürekli kalan olmak için farklı kıtaları dolaşıp yeni müşteriler arıyoruz. Her yeni bağlantı ülkemize yeni bir kaynaktır, her yeni pazar bizim için umuttur. Umutlarımızı taze tutmak için yeni pazarların sayısını artırmak zorundayız. İşte tam da burada fuarlar devreye giriyor. Bu anlamda Domotex Turkey’i önemsiyoruz. Sektör temsilcilerimizin fuara ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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