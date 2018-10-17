'Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu'na doğru

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, yarın başlayacak.

Organizasyona ilişkin bilgi veren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Senem Duruel Erkılıç, "Ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisi bizleri çok mutlu ediyor ve sempozyumun akademik anlamda önemli bir etkileşim ve paylaşım ortamı sağlayacağının da işaretlerini veriyor. Sempozyumumuz; 139 bildiri, 218 katılımcı ile iletişim alanında köklü değişimlere neden olan dijitalleşmeyi, yarattığı yeni ortamlar, farklı anlatılar bağlamında ele almayı, sürecin kendisini ve sonuçlarını, kavram ve uygulamalarıyla disiplinlerarası bir perspektifte tartışmayı amaçlıyor" dedi.

2 gün sürecek olan sempozyum 19 Ekim'de sona erecek.



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