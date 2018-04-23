Uluslararası Çocuk Meclisi Muratpaşa'da toplandı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 ülkenin çocuklarının oluşturduğu 'Uluslararası Çocuk Meclisi'ni topladı. Rengarenk kıyafetleri ile meclis toplantısına katılan çocuklar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte barış içinde bir dünya dileğiyle pasta kesti.

Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, il yöneticileri, meclis üyeleri ile Türk ve Uluslararası Çocuk Yetenek Festivali için Antalya'da bulunan 15 ülkeden çocuklar katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet önderleri için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılar daha sonra başkanlık makamına geçti.

KONUKLARI KÜÇÜK BAŞKANLA BİRLİKTE AĞIRLADI

Başkan Ümit Uysal, bayram geleneğine uyarak koltuğunu İrfan İlk İlkokulu ve Muratpaşa Belediyesi Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi öğrencilerinden Ela Aktaş'a bıraktı. Başkan Uysal ve Ela Aktaş, 15 ülkeden gelen 30 çocuğu birlikte ağırladı. Çocuklar, kendi ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Uysal'a sunarken, Ela Aktaş'ın neden başkanlık koltuğuna oturduğunu öğrenince velileri ile birlikte alkışladı.

MURATPAŞA ÇOCUK MECLİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları daha sonra konferans salonunda devam etti. Konferans salonunda ilk olarak Muratpaşa Çocuk Meclisi toplantısını yaptı. Muratpaşa Çocuk Meclisi'ne Ela Aktaş başkanlık yaparken, yardımcılıklarından birini down sendromlu Fadime Memiş üstlendi. Muratpaşa Çocuk Meclisi, 2 engelli, 1 lösemili olmak üzere toplam 43 çocuktan oluştu. Muratpaşa Çocuk Meclisi'nde kız çocuğu üyelerinin çoğunlukta olması dikkat çekti.

ULUSLARARASI ÇOCUK MECLİSİ

Muratpaşa Çocuk Meclisi'nin her ay toplanacak şekilde sürekli kılınması taleplerini dilekçe halinde hazırlayıp imzalayan çocuklar, Başkan Uysal'a sundu. Çocuklar ayrıca kültür-sanat etkinlikleri için yeni merkezler açılmasını ve eğitim ve bilgi merkezlerinin sayısının artırılmasını istedi. Daha sonra Türk çocuklar ve 15 ülkeden 30 çocuk, Uluslararası Çocuk Meclisi toplantısını başlattı. Çocuklar, 'Barış' dilerken, Başkan Uysal'la birlikte pasta kesti.

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