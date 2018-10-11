Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türk Tarih Kurumu ve Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek Uluslararası Bitlis Tarihi İdrisi Bitlisi Sempozyumu başladı. Sempozyumda konuşan BİTAM Müdürü Dr. Öğretim üyesi Fatih Gencer, Bitlis'in geçmişte bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, ihtiyaç duyulan şeylerin önemli bir kısmının Bitlisliler tarafından üretildiğini anlattı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, bilim adamları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) Müdürü Dr. Öğretim üyesi Fatih Gencer, Bitlis’in geçmişte bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, "Bitlis ilim merkezi idi. İdrisi Bitlisi, Faki Teyran, Müştak Baba, Sıbğetullah Arvasi, Muhammed Diyauddin, Saidi Nursi, Fuad Sezgin gibi nice ilim adamı ve gönül adamı bu şehirde yetişmiştir. Bitlis üreten bir şehirdir. Bitlisliler ihtiyaç duydukları şeylerin önemli bir kısmını kendileri imal ederlerdi. Şehirleri kendileri gibi güzide olan Bitlisliler, fedakarlıkları ve azimleriyle örnek gösterilmişlerdir. Kadim şehir Bitlis evleri, kaleleri, köprüleri camileri, medreseleri, kiliseleri, hanları ve hamamları özellikle mezar taşları ile ne denli önemli bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yakın çevresinde bu özellikleri barındıran başka bir yerleşim yeri yoktur."dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, bu sempozyumun amacının İdris’i Bitlis’i bir kez daha anlamak, anlatmak ve tartışmasının önüne geçmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İdrisi Bitlis Osmanlı tarihinde çok önemli bir görev üstlenmiş, Osmanlı gibi bir dünya devleti gibi bir devletin mümtaz şahsiyetlerinden biridir. Bitlis İdrisi Bitlisi gibi şahsiyetlerle ne kadar övünse azdır. Bu sempozyuma katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Programda Türk Sanatları Karma sergisinin açılışı gerçekleştirilirken, 2 gün sürecek olan sempozyum ayrı salonda 76 bilim insanının sunacağı bildirilerle devam edecek.

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