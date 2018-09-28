Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi yapılıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,() - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Sandıklı ilçesinde başladı.

Sandıklı Belediyesi ev sahipliğinde, AKÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, May Otel'de başladı. Kongrenin açılışına Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Peker, AKÜ Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr.Gürbüz Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, eğitim fakülteleri dekan yardımcıları ve bölüm başkanları katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede öğretmen yetiştirme konusundan değerlendirme yapılacak.

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