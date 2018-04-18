Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği başlıyor

İZMİR'in Bergama Belediyesi'nin kesintisiz olarak 22'ncisini düzenleyeceği 'Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği', bu yıl yine "Bütün Dünya Çocukları Kardeştir" sloganıyla yapılacak.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleştirilen Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği için konuk ülke çocukları 19 Nisan Perşembe günü Bergama'ya gelecek. Şenlik 20 Nisan Cuma günü Bergama Endüstri Lisesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli gösteriler yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile devam edecek şenlik boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirileceğini belirten Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, "Bütün Dünya Çocukları Kardeştir' sloganıyla bu yıl 22'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği'ni, ulusal bayramlarımızın en anlamlısı olan ve ebedi önderimiz Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan ile birlikte daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 22 yıldır gelenekselleştirdiğimiz bu şenliği ve nice 23 Nisanları bu topraklarda birlik içinde dostça ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya bekliyoruz" dedi.

BERGAMA (İzmir), ()

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