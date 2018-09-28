Uluslararası Ayvalık Engelliler Şenliği başlıyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 26’ncısı düzenlenecek Uluslarası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri yarın başlayacak ve 3 Ekim'e kadar sürecek.

Ayvalık Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikler, yarın başlıyor. ‘En büyük engel sevgisizliktir. Gelin engelleri birlikte aşalım’ sloganıyla düzenlenecek etkinliğe, Almanya ve Kıbrıs’ın yanı sıra yurt genelinden 1500 kişinin katılması bekleniyor. Engellilerin sorunlarının gündeme getirileceği paneller, Ayvalık’ın doğal güzelliklerini tanıtan piknik ve eğlence gibi aktivitelerin yer aldığı etkinlik boyunca, bir otelde 09.00-16.00 saatleri arasında Ege Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği tarafından ‘Engelli Çocuklarla El Ele’ Projesi kapsamında, ağız ve diş sağlığı eğitimi, koruyucu ve acil diş hekimliği hizmeti gönüllü olarak verilecek.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda 2 Ekim Salı günü saat 11.00'de kortej ve törenin gerçekleştirileceği etkinliğin ilçe için önemine değinen Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, bu tür bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Gençer, şunları söyledi.

“Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Ayvalık olarak biz bunun bilincindeyiz. Bu yıl 26’ncı kez düzenlediğimiz şenliğin etkisi büyük. Halkımızı, özel çocuklarımızın şenlik heyecanını paylaşmaya davet ediyorum."

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

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