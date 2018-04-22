Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyon’un ortaklaşa düzenlediği '2'nci Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi' yarışmaları İbrahimşehir güreş sahasında başladı.

Yarışma öncesinde katılımcılara açıklamalarda bulunan ev sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu organizasyona asla bir güreş müsabakası diyemeyeceğini ifade ederek, “Bizim medeniyetimizde bütün değerleri yarınlara taşımak var. Bizim bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Yerelden evrensel, gelenekten geleceğe bu dünyaya söylenecek çok sözümüz var. Öyle güzel coğrafyada yaşıyoruz ki, Yüce Mevlam Anadolu’yu bize vatan kılmış. Tabi atalarımız da kanı ve canı ile ödediği bu toprakları bize bırakmış. Kendi özümüze dönmeliyiz ve bu topraklara sahip çıkmalıyız” dedi.

Burasının er meydanın yanı sıra aynı zamanda bir dost meydanı olduğunu belirten Şahin, İbrahimşehir halkını yıllardır bu spora verdiği destekten dolayı tebrik etti. Türk milletinin şanlı ve şerefli bir geçmişinin olduğunu dile getiren Şahin, bu kültürü ve miras alıp yarınlara taşımak gerektiğini belirtti.

“Bizim medeniyetimiz barış ve sevgi medeniyetidir” diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim medeniyetimiz kardeşlik medeniyetidir. Bizim medeniyetlerimizde komşuluk hakkı vardır. Bizim medeniyetimizde ‘komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir’ anlayışı vardır. Bizim medeniyetimizde ‘veren el alan elden üstündür’ anlayışı vardır. Eğer bu medeniyeti dünyaya hakim kılarsak dünyaya barış ve sevgi gelecektir. Gözyaşının ve kanın durduğu bir dünya için yerli ve milli bir duruşu göstermemiz gerekiyor. Bizim medeniyetimizin bütün değerlerini yarınlara taşımak boynumuzun borcudur.”

Her alanda çocukları iyi yetiştirmek gerektiğini anımsatan Şahin, “Akşamdan sabaha güreşçi olunmaz. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. 100 yıllardır devam eden bu geleneğe sahip çıkıp yarınlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu spor için desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Bir yandan kutnu kumaşa, bir yandan sofraya ve onun değerlerine sahip çıktıklarını, diğer yandan Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri restore ederek yarınlara taşıdıklarını belirten Şahin, ancak her şeyin başının insan, beşeri sermaye olduğunu kaydetti. Anne ve babaların çocuklarını yarınlara iyi yetiştirmesi gerektiğini belirten Şahin, bu değerlerin büyümesi ve yarınlara iyi yetişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ise, aşırtmalı aba güreşlerinin Türkiye’nin en az 6-7 bölgesinde yapmak istediklerini söyledi. Hopur, ecdat yadigârı olan aba güreşini tüm Türkiye’de hattı dünya genelinde tanıtmak istediklerini belirtti. Hopur, bu sene Kırgızistan’da yapılacak olan ‘Göçebe Oyunları’nda Türkiye’yi aşırtmalı aba güreşinde temsil edeceklerini söyledi.

40 kilo minikler ile başlayan müsabakalar diğer kilolardaki yarışmalar ile gün boyunca devam etti.

Bu arada müsabakalardan önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e desteklerinden dolayı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur tarafından plaket verdi.

Şahin, daha sonra organizasyona katılan minik güreşçiler ve okçularla ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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