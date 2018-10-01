Ulusal Çay Konseyi yol haritasını belirledi

Arzu ERBAŞ/RİZE() - ULUSAL Çay Konseyi’nin eylül ayı toplantısında çay sektörü değerlendirilerek 2019 yılı yol haritası belirlenmesine karar verildi.

Ulusal Çay Konseyi toplantısı Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri Resul Okumuş, Nevzat Paliç, Mustafa Demirci, Erdal Saral, Dilaver Demir ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz, Genel Müdür Danışmanı Gökmen Batmaz, Rize İl Tarım Müdürü Şafak Bulut ve Ulusal Çay Konseyi Genel Sekreteri Oğuzhan Civelekoğlu katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda çay sektörü ile iligli tespitler ortaya konarak önemli kararlar alındı.

“ÇAY KANUNU ŞART “

Toplantı sonrası yapılan açıklamada çay sektöründe problemlerin her geçen gün arttığı çay kanununun artık sonlandırılması gerektiğini konsey üyeleri dile getirirken bakanlık heyeti de hem fikir olduklarını, bununla ilgili gerekli desteğin verileceği ifade edildi.

Açıklamada kuru çaya uzun zamandır zam yapılmamasının yanında ekonomik gelişmelerinde sektörü olumsuz etkilemesi sonucunda, özel sektörün düşük fiyatlarda çay almak zorunda kalmasının sektöre zarar verdiği ve bundan en çok üretici mağdur olduğu belirtilerek Çay kanunu ile birçok problemin çözülebileceği, sektörün en büyük problemi olan fiyat düşüşlerinin de taban veya referans fiyat ile önüne geçilebileceği dile getirildi.

“2019 YOL HARİTASI BELİRLENMELİ”

Bakanlık heyeti çayın bölge açısından kritik önemi olduğunu bildiklerini, çayla ilgili çalışmalarda konseyin destekçisi olacaklarını ifade ederken, Konsey Yönetim Kurulu üyeleri geleceğe yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini 2019 yılının daha sorunsuz atlatılabilmesi için ortak paydada yol haritasının belirlenmesi önem arz ettiği dile getirildi. Açıklamada, 2018 çay sezonun da rekor üretimin yanında kalitenin de bir o kadar düştüğü gözlemlendiği, çay sektöründe çay kanunu ile kalite, fiyat gibi önem arz eden konuların çözüme kavuşturulabileceği belirtilerek kısa süre içerisinde bir çalıştay hazırlanarak bakanlığın yanında ilgili kurumların fikirleri doğrultusunda gerekli raporlar düzenlenerek 2019 yılı yol haritasının belirlenmesine karar verildi.