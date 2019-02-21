Ulusal Beslenme Konseyi’nin üye yapısına tepki

ULUSAL Beslenme Konseyi'nin yönetmeliği 9 Şubat'ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Konseyde Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) yer almaması tepkilere neden oldu. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, "Beslenme politikaları, ticaret erbapları tarafından değil, bu alanda çalışan bilim insanları tarafından belirlenmelidir" dedi.

Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik, konuyla ilişkin tarafların görüş ve önerilerinin alınması için oluşturulan Ulusal Beslenme Konseyi’nin yönetmeliği geçen 9 Şubat'ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Konseyde Türk Tabipler Birliği ve TMMOB'dan üyeye yer verilmemesi tepkilere neden oldu. TMMOB ve TTB yönetim kurulları ortak açıklamayla; konseyde Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu'na yer verilirken, hekimlerin ve beslenme alanına ilişkin mühendislik disiplinlerinin meslek örgütleri olan TTB ve TMMOB’un alınmamasının kabul edilir bir yanı bulunmadığını kaydetti. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak da "Ülkemizde sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılmasına ve beslenme ile ilişkili hastalıklarının önlenmesine yönelik ülke politikalarının geliştirilmesinde konuya ilişkin tarafların görüş ve önerilerinin alınması için oluşturulan Ulusal Beslenme Konseyi’nde gıda mühendislerine yer verilmemiştir ve bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" diye konuştu.

'BESLENME POLİTİKALARI BİLİM İNSANLARI TARAFINDAN BELİRLENMELİDİR'

Bilim insanlarına konseyde yer verilmemesi ile bilimsel temelden uzaklaşıldığını öne süren Toprak, "Taslak metinde birçok yerde gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve sağlık vurgusu yapılırken, yayınlanan yönetmelikte gıda güvenliğinin sağlıklı beslenme ve sağlık ile olan kurgusunun ortadan kaldırıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Gıda Mühendisleri Odası olarak üyesi olduğumuz birliğimizin (TMMOB) ve TTB’nin dışarıda bırakılmasının arkasında Bakanlığın kötü niyetinin olduğu ortadadır. 'Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu,

Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu gibi oluşumlar Konseyde yer alırken, TTB ve TMMOB’a yer verilmemesi, Bakanlığın konuya bilimsel temelden uzak bir şekilde yaklaştığını göstermektedir. Beslenme politikaları, ticaret erbapları tarafından değil, bu alanda çalışan bilim insanları tarafından belirlenmelidir. Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme anlamında gıda güvenliğini göz ardı etmemelidir. Halk sağlığını ilgilendiren bir konu ile ilgili oluşturulan ulusal konseyde konunun muhatabı olan meslek kuruluşlarının temsiliyetinin sağlanması ile ilgili yapılan bu hatadan bir an önce dönülmelidir" dedi.

'GIDA DANIŞMANLIĞI SİSTEMİNİ TALEP EDİYORUZ'

Öte yandan, gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli rolü olan gıda mühendislerine uzun zamandır istihdam kapısı açılmadığını da dile getiren Toprak şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği alanında sorunları çözecek gerçekçi politikalar geliştirmesini, gıda mühendisi istihdam etmeye yönelik kadroları bir an önce açmasını, kamu eliyle etkin denetimi sağlamasını ve küçük işletmelerdeki gıda güvenliği boşluğuna çözüm olacak gıda danışmanlığı sistemini hayata geçirmesini talep ediyoruz."

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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