Ulukışla’da trende asayiş uygulaması

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), () – NİĞDE’nin Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Adana- Kayseri arasında sefer yapan Erciyes Ekspresi'nde yaklaşık 300 yolcunun kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorumluluk sahası olan otoyol, karayolu ve demiryolu güzergahında denetimlerin devam edeceğini belirten İlçe Emniyet Amiri Cemil Diri, "İlçe Emniyet Amirliği olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliklerini temin etme konusunda sürekli olarak denetimlerimiz devam edecektir. Şehir içi ve şehirler arası yollar ile trenlerde görevli trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılarak, yılbaşı öncesi gerekli güvenlik ve trafik önlemleri alındı” dedi.

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