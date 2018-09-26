Ulukışla’da şoförlere aşure ikramı

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA(Niğde),()- NİĞDE’nin Ulukışla ilçesi Bölge Trafik İstasyon Amirliği, yaptıkları asayiş ve trafik kontrol uygulamasında durdurulan araç sürücülerine aşure ikram etti. Ekipler, trafik kazalarını önlemek adına sürücüleri emniyet kemerinin önemi ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için hız konusunda uyardı.

Ulukışla Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, aşure günü nedeniyle durdukları şoförlere ikramda bulunduktan sonra, güvenli yolculuk yapmaları için uyarılarda bulundu.

İstasyon Amiri Bektaş Kaya, "Tüm milletimizin ortak değeri olan aşure günü kapsamında bizimle birlikte yollarda olan şoför arkadaşlarımızla hem kutlama yapmak hem de genel trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunmak için böyle bir etkinlik organize ettik. Aşure ikram ettiğimiz vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmalarını, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamalarını, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmeleri ve hız yapmamaları konularında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Aşure ikramına önce şaşıran sürücüler, aşurelerini yedikten sonra teşekkür ederek memnun bir şekilde yollarına devam etti" diye konuştu.

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