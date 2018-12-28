Ulukışla’da kış koordinasyon toplantısı yapıldı

Malik GÖDELİNER/ULUKIŞLA, (Niğde), () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesinde ‘Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

Ulukışla Kaymakamı Arif Oltulu ve Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan’ın bir araya geldiği toplantıda Ulukışla, Pozantı ve Çamardı genelinde alınması gereken önlemler görüşüldü. 2018-2019 kış mevsiminde otoban ve karayollarında trafik akışının sorunsuz bir şekilde atlatılması için gereken önlemlerin masaya yatırıldığını açıklayan Ulukışla Kaymakamı Arif Oltulu şunları söyledi:

“Yaklaşan kış mevsimi süresince karayollarında trafik akışının sürekliliği, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, sürücülerin huzur ve güven içerinde seyahat edebilmeleri, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin temin edilmesi amacıyla komşu ilçemiz Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ile alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Buna göre, Karayolları Akçatekir Bakım Noktası ile Eminlik Otoyol Bakım ve İşletme Şefliği, yoğun kar yağışında çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütücek. Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı, Çamardı İlçe jandarma Komutanlığı ve Çamalan Jandarma Karakolu ile koordineli çalışmalar yapılacak. İlgili birimler arasında iletişimin hızlandırılması için WhatsApp grubu oluşturularak denetim etkinleştirilecek.”

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